Ватиканът одобрява мирния план на САЩ за Украйна, заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

Запитан дали американското предложение може да бъде реална възможност за прекратяване на войната, Паролин подчерта, че Ватиканът го "приема в този смисъл". "Струва ми се, че е така. Надяваме се, че наистина ще се отворят пътища за диалог, които ще позволят да се сложи край на тази трагедия", допълни той.

На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът отбеляза, че "сега ще има обсъждания" и че е необходимо да се търси "компромис".

"Пътят към преговорите е труден, но предстоят обсъждания. И Европа трябва да участва и да изрази мнението си, а не да бъде изключена", заяви Паролин.