Украйна се нуждае от справедлив мир, гаранции за сигурност и ефективно възпиране на агресорите, заяви днес председателят на Върховната рада (украинския парламент) Руслан Стефанчук след среща в Киев с високопоставени американски представители, предаде Ройтерс.

Вашингтон представи на Киев план от 28-точки, който изисква Киев да се откаже от още територии, да ограничи размера на армията си и да се откаже от надеждите си за присъединяване към НАТО.

Начело на американската делегация в украинската столица е министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол.

След срещата секретарят на Съвета за сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви, че Киев ясно изразява позицията си за процеса към прекратяване на войната с Русия, включително възгледа, че не бива да се вземат никакви решения, нарушаващи украинската сигурност и суверенитет.

Междувременно украинският посланик във Вашингтон категорично отхвърли възможността за каквито и да било промени на границите на страната, предаде ДПА.

"Теригориалната цялост на Украйна и промяната на украинските граници не е въпрос, който трябва да бъде поставян за обсъждане", каза Олга Стефанишина на кръгла маса във Вашингтон.

Украйна и Европа от месеци настояват за спиране на огъня по съществуваща към момента линия на съприкосновение като първа стъпка към сключването на мирно споразумение, но Москва не отстъпва от максималистките си военни цели. Стефанишина заяви, че е отворена за "подробен разговор" къде точно трябва да бъде замразена фронтовата линия, но досега този въпрос не е бил "част от диалога".

Американският план от 28 точки, който по-рано тази седмица бе разпространен от някои медии и бе официално представен на Киев в четвъртък, призовава Украйна да направи големи отстъпки, включително да изтегли силите си от някои контролирани от Киев райони окупираните от Москва Луганска и Донецка област. Освен това се очаква Вашингтон фактически да признае незаконно анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, както и Донецнка и Луганска област за руски територии. Според американския план Украйна също така ще трябва да впише в Конституцията си, че няма се присъединява към НАТО и да ограничи числеността на въоръжените си сили до 600 000 души. В замяна САЩ обещават на Украйна гаранции за сигурност от и възможност да се присъедини към ЕС.

Стефанишина определи плана от 28 точки като "руски".

Подобна позиция изрази и заместник-постоянната представителка на Украйна в ООН Христина Хайовишин. "Никога няма да има никакво признаване – официално или друго – на временно окупирана от Руската федерация украинска територия за руска", каза Хайовишин на състояла се се в четвъртък вечерта среща Съвета за сигурност на ООН. "Нашата земя не е за продан", добави тя.

Украинската дипломатка също така отхвърли налагането на ограничения върху украинската армия, като предложената максимална численост. Тя разкритикува и идеята за забрана за присъединяването на Украйна към НАТО. "Украйна няма да приеме каквито и да е ограничения върху правото си да се защитава или върху размера и способностите на въоръжените ни сили. Нито пък ще толерираме каквато и да е намеса в суверенитета ни, включително в суверенното ни право да избираме съюзите, към които искаме да се присъединим", подчерта Хайовишин.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул каза по-рано днес, че представеното от Вашингтон предложение не бива да се разглежда като окончателен план за прекратяване на войната в Украйна.

Вадефул заяви в Брюксел, че американският документ представлява "списък с въпроси, които Русия и Украйна спешно трябва да обсъдят, а не окончателен план". Той подчерта, че Германия, заедно с европейските ѝ партньори, изцяло подкрепят Киев. "Украйна ще реши какви компромиси да направи, също както и Русия ще трябва да вземе подобни решения", отбеляза германският външен министър. "Ние не не сме съдии, но защитаваме Украйна, защото Украйна защитава своята свобода и свободата на Европа", каза още Вадефул.