Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие Луковмарш, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В Столичната община е постъпило уведомление от Български национален съюз "Еделвайс" на 10 юни 2025 г. с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14 февруари 2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул. "Витоша", бул. "П. Евтимий", ул. "Г.С. Раковски", бул. "Кн. Ал. Дондуков" до ул. "Тракия" 1.

Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието.

Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

С последваща заповед на кмета на Столичната община е определено ново място за събиране на участниците – на тротоарното пространство на кръстовището на бул. "Кн. Ал. Додуков" и ул. "Кракра" от 17:00 ч. на 14 февруари и придвижване до ул. "Тракия" 1. Проявата следва да се провежда без да се слиза на пътното платно и без да се спира движението на пътни превозни средства.

По-рано през деня Министерството на външните работи се обяви категорично против планираното провеждане на т.нар. Луковмарш в София и призова отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.