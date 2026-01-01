Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа 43-годишен мъж за прокарване в обращение в търговски обекти в Карлово на фалшиви банкноти от 50 евро. Това съобщиха от държавното обвинение.

Установено е, че на 6 февруари мъжът посетил търговски обекта в подбалканския град – магазин, аптека и книжарница. Във всеки от тях направил покупки на ниска стойност, за които заплатил с подправени банкноти от по 50 евро с цел да му бъде върнато ресто в истинско евро. Той носел черна шапка и тъмни очила. По-късно мъжът напуснал града с автомобил.

Подаден е сигнал на телефон 112. При проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия той е бил установен от полицейски служители в Ботевград на 11 февруари.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 14 февруари Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Фалшиви евробанкноти бяха иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив през януари. Тогава в офис на финансова институция клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.