Окръжният съд в Ловеч остави под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Той е един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Заседание се насрочва за 20 февруари от 10:30 ч.

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда. Според определението, съдът счита, че няма опасност подсъдимият да се укрие, но съществува реална опасност да извърши друго престъпление. Съдът оставя без уважение молбата за промяна на мярката за неотклонение, тъй като не са налице нови обстоятелства за налагане на по-лека.

В началото на съдебното заседание защитата поиска отвод на прокурора Валентин Вълков с мотива, че е той е предубеден. „Във всяко съдебно заседание на това досъдебно производство на мен ми се иска отвод. Явно това ще продължи”, каза Вълков. Той допълни, че няма процесуални основания да се отведе по делото и че го познава в детайли, както никой друг от колегите му не го познава.

Пламен Максимов беше пуснат под домашен арест от Окръжния съд в Ловеч на 16 декември миналата година. Седмица по-късно мярката беше потвърдена и от състав на Апелативния съд във Велико Търново.