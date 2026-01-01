В момента в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, свързано с изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала. Това каза екоминистърът в оставка Манол Генов в отговор на депутатско питане за инвестиционен проект в района на кв. „Устово“ в Смолян.

Територията е урбанизирана и не попада в границите на защитените територии, каза министърът в оставка. Най-близко разположената защитена зона е „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Ако се появи инвестиционно намерение, то ще бъде оценено по съответния ред от РИОСВ, каза Генов, цитиран от БТА.

Министърът в оставка увери, че инспекцията има отношение както към опазването на околната среда, така и към здравето на хората.

Местните жители недоволстваха дни наред срещу плановете за изграждане на фотоволтаична централа върху близо 40 декара горска територия в местността Пазлак. Повод за недоволството им конкретно е решение на Общинския съвет в Смолян, с което се предоставят около 39 декара общински терен за срок от 30 г. за нуждите на мащабен соларен парк срещу наем от 2000 лева на месец, информира otzvuk.bg.