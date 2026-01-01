Легендарният български певец Азис застава зад тазгодишната Национална АнтиСПИН кампания.

„Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!“ е мотото на втория етап, който по традиция се отбелязва в Деня на влюбените - 14 февруари.

"СПИН е смъртоносна болест! Това не го казвай! За ХИВ не се говори! Това не го казвай! Днес хората живеят с него дълго, нормално, с терапия. Можеш да се заразиш от прегръдка! Това не го казвай! Напълно безопасно е да стоиш близо до човек с ХИВ! Ако ме обичаш,няма нужда да ползваме презерватив! Това не го казвай! Докажи любовта с грижа! Използвай презерватив и се изследвай", призовава Азис във видеото.

На 14 февруари в десетки градове на страната ще се проведат открити информационни събития, мобилни кабинети за безплатно и анонимно изследване, младежки инициативи и кампании на открито, по време на които ще се разпространяват здравно-информационни материали и предпазни средства, а желаещите ще могат на място да се консултират и изследват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Повече вижте ТУК

В десетки учебни заведения ще се проведат дискусии и обучения за превенция на ХИВ и отговорно сексуално поведение, а младежки доброволчески организации ще подкрепят кампаниите на терен. Всеки желаещ може да посети и кабинетите са безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Карта и контакти ще откриете ТУК