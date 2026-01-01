Десетки граждани, близки и приятели почетоха паметта на легендарния защитник Трифон Иванов по повод 10-ата годишнина от кончината му. Пред паметника му, разположен срещу стадион „Ивайло“ във Велико Търново, беше отслужена заупокойна молитва.

Монументът, открит в началото на лятото и изграден изцяло с дарения, се превърна в място за поклон пред една от най-обичаните фигури в българския футбол. Венци и цветя поднесоха съотборници, спортни деятели, представители на местната власт и привърженици на Етър Велико Търново. Сред присъстващите беше и една от дъщерите на Иванов – Марина.

„От името на цялото ни семейство благодаря на всички, които не са го забравили. Той винаги ни учеше да бъдем добри и да даваме най-доброто от себе си. Липсва ни страшно много“, каза тя през сълзи.

Почит от името на Община Велико Търново и ОП „Спортни имоти и прояви“ отдадоха заместник-кметът Георги Недев и Петко Павлов. Сред присъстващите беше и бившият национал и съотборник на Иванов от „златния отбор“ на България от Мондиал’94 в САЩ – Бончо Генчев.

„Трудно е всяка година да намираш нови думи. Той беше изключителен футболист и човек с огромно сърце и чувство за хумор. Истински българин“, заяви Генчев, който в момента работи в детско-юношеския футбол. По думите му именно в децата се вижда надеждата и продължението на делото на поколението от 1994 година.

Паметта на Трифон Иванов остава жива не само чрез признателността на великотърновци, но и чрез инициативите, носещи неговото име. Футболният терен до Спортно училище „Георги Живков“ е кръстен на него, а градът ежегодно приема детски турнир, чийто трофей носи името на легендарния защитник.