Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс не са били поканени на вчерашната погребална служба във Вашингтон за бившия вицепрезидент Дик Чейни, предаде Ройтерс, като се позова на представител от Белия дом.

Бивши лидери на САЩ, законодатели и други високопоставени лица се събраха в Националната катедрала в американската столица, за да отдадат помен на бившия вицепрезидент, който бе гласовит противник на Тръмп.

Сред гостите бяха бившите президенти Джо Байдън и Джордж Буш, както и бившите вицепрезиденти Камала Харис и Майк Пенс, който заемаше поста през първия мандат на Тръмп.

Чейни е бивш конгресмен от щата Уайоминг и бивш министър на отбраната, който бе основната движеща сила зад американската инвазия в Ирак. Той почина на 3 ноември на 84-годишна възраст.

Бившият вицепрезидент критикуваше фалшивите твърдения на Тръмп, че е спечелил президентските избори през 2020 г., както и щурма на Капитолия от страна на поддръжниците на президента на 6 януари 2021 година. На изборите миналата година той подкрепи опонента на Тръмп - демократката Камала Харис.

„В 248-годишната история на нашата страна никога не е имало човек, който да е бил по-голяма заплаха за нашата Република от Доналд Тръмп“, казваше Чейни.

Тръмп към момента не е поднесъл съболезнования на семейството на Чейни. Белият дом неотдавна каза, че „знае“ за кончината на Чейни. Знамената в Белия дом са спуснати наполовина.

„Поднасям съболезнованията си на Дик Чейни и неговото семейство“, каза вчера Ванс на събитие на „Брайтбарт Нюз“. „Очевидно там има известни политически разногласия“, добави той.