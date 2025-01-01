Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни е починал на 84-годишна възраст, съобщи семейството му в изявление.

Чейни беше част от републиканската администрация на бившия президент Джордж Буш, припомня "Би Би Си". Той беше ключова фигура в инвазията на САЩ и съюзническите сили в Ирак през 2003 г.

Той е заемал и поста министър на отбраната при Джордж Буш-старши между 1989 и 1993 г.

Преди това Чейни беше началник на кабинета на Белия дом при Джералд Форд през 70-те години, преди да прекара десетилетие в Камарата на представителите.

Бивш бизнесмен, Чейни беше председател на отбранителната компания Halliburton, а в личния си живот беше запален ловец, който стана известен с това, че по погрешка простреля свой приятел по време на лов.

Наскоро той отново предизвика политически спорове, след като подкрепи демократичната кандидатка Камала Харис на президентските избори в САЩ през 2024 г.

Чейни беше ключова фигура във „войната срещу терора“ на Джордж Буш след атаките от 11 септември 2001 г.