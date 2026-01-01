Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България на официално тридневно посещение по покана на Светия синод на Българската православна църква (БПЦ). Основният повод за визитата са честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител на българския народ и основател на Рилската света обител.

Паралелно с официалната програма пред Синодалната палата в София се проведе протест срещу посещението на патриарх Вартоломей. Няколко десетки души се събраха, за да изразят несъгласието си с действията и позициите на духовния водач. Сред плакатите имаше надписи „Вартоломей, не си добре дошъл“ и „Еретик и икуменист“.

Един от протестиращите заяви, че недоволството е свързано с разбирането на Вселенския патриарх за мястото и правомощията на Константинополската патриаршия в православния свят. По думите му участниците в протеста оспорват представянето на историята на патриаршията и отправят критики към нейни предстоятели през различни исторически периоди.

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Сред основните им възражения е икуменизмът, който протестиращите определят като отклонение от православното учение, както и т.нар. фенеропапизъм – според тях стремеж на Константинополската патриаршия към разширяване на властта ѝ над останалите поместни православни църкви.

Критики бяха отправени и към ролята на Вартоломей в създаването на Православната църква на Украйна. Според протестиращите действията на Константинопол са задълбочили църковното разделение в страната. Те оспорват и претенциите за особени правомощия на Вселенския патриарх, като подчертават, че според православното учение глава на Църквата е Иисус Христос. Това са позиции на участниците в протеста, които отразяват техните религиозни и църковни възгледи.

Програмата на патриарх Вартоломей

Официалното посрещане на Вселенския патриарх Вартоломей и водената от него делегация е насрочено за 17 октомври, събота, от 17:00 ч. в Синодалната палата в София. Той бе посрещнат от българския патриарх Даниил и митрополити от Светия синод.

В 18:00 ч. двамата патриарси ще открият монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942–2016) в Националния дворец на културата. Изложбата се организира под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Гърция.

На 18 октомври, неделя, в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ ще бъде отслужена тържествена архиерейска света литургия с молитвеното участие на двамата предстоятели. Посрещането на българския патриарх Даниил е насрочено за 9:00 ч., а на Вселенския патриарх Вартоломей – за 9:15 ч. Началото на литургията е обявено за 9:30 ч.

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В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий – кратка заупокойна молитва – на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

Кулминацията на визитата ще бъде на 19 октомври, понеделник, когато в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия по повод честванията на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Кой е Вселенският патриарх Вартоломей?

Вселенският патриарх Вартоломей е роден на 29 февруари 1940 г. на остров Имврос, днес част от Турция, със светското име Димитриос Архондонис. Завършва богословското училище на остров Халки, след което продължава образованието си в Рим, Швейцария и Германия. През октомври 1991 г. е избран за архиепископ на Константинопол – Новия Рим и Вселенски патриарх.

Той заема първо място по чест сред предстоятелите на поместните православни църкви, без да разполага с пряка административна власт над тях. Вартоломей е известен с усилията си за диалог между християнските църкви, за укрепване на православното единство и с инициативите си за опазване на околната среда.

Посещението му в България е свързано с едни от най-значимите годишнини в духовния календар на Българската православна църква. Наред с честванията на свети Йоан Рилски визитата поставя във фокус и отношенията между Българската и Константинополската патриаршия – тема, около която съществуват различни позиции в православната общност.