Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето на осем лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция "Национална полиция".

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Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите.

На 19 август от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

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Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни примамки. Това посочват от WWF България в позиция на сайта си по повод намерените мъртви птици.

„Този пореден случай на отравяне ще има тежки последствия за популациите, защото те са малобройни“, коментират от природозащитната организация.

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На Балканите гнездят само 30 двойки черни лешояди, като се смята, че колонията им е в гръцката част на Източните Родопи, а у нас птиците идват само за храна, почивка и нощуване, посочиха от WWF България. И напомнят, че брадатият лешояд отдавна се смята за изчезнал вид у нас, а откритият мъртъв лешояд Боев е първият освободен у нас през май 2025 г.

Отровните примамки са сред най-сериозните заплахи за дивата природа в Европа, предупреждават природозащитниците. Те подчертават, че тровенето е второто най-често срещано престъпление срещу дивата природа в Европа.

От WWF призовават за по-бързо транспониране на новата европейска директива за защитата на околната среда чрез наказателно право. Уточняват, че документът изисква съществено подобряване на националната правна рамка, така че престъпленията срещу околната среда, особено срещу дивата природа, да не остават без наказание. Според организацията директивата налага изменения и в действащата нормативна уредба, включително в Наказателния кодекс (НК) относно санкциите и осигуряването на по-ефективна наказателно-правна защита срещу незаконните посегателства върху дивата фауна.

В НК все още липсва изрична уредба за една особено опасна група деяния - противозаконното поставяне на отрови, отровни вещества, смеси или други опасни субстанции в природата и на общодостъпни места, казват от WWF. Това е сериозен пропуск, тъй като подобни действия представляват пряка заплаха както за множество животински видове, включително защитени и застрашени, така и за хората, добавят от организацията. И посочват, че е необходимо завишаване на санкциите за подобен вид престъпления.