Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер разтърси рано тази сутрин Сърбия, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната.
Трусът е регистриран в 2:19 часа в района на Нови Пазар на дълбочина около 2 километра.
Заради сравнително слабия магнитуд вероятността за материални щети е малка, но към момента няма окончателна информация за евентуални поражения.
🔔#Earthquake (#земљотрес, #tërmet) M3.0 occurred 1 km NW of Novi Pazar (#Serbia) 4 min ago (local time 01:19:58). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 20, 2026
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Земетресението е било усетено по-силно от жителите на квартал "Луг" в Нови Пазар, където част от хората са излезли на терасите и пред домовете си след разтърсването.
„Всичко продължи кратко, но ударът беше достатъчно силен, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва.
Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ“, разказа жител на Нови Пазар пред РИНА