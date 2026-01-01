Добра новина за близо 3 милиарда геймъри по света - видеоигрите постепенно навлизат в медицината. Технологиите са напреднали до степен, при която пациентите могат да бъдат потопени в убедителни виртуални светове, способни да намалят стреса и тревожността. Подобни инструменти вече се използват и като алтернатива на седацията, особено при деца.

Малките пациенти трудно остават неподвижни и затова при изследвания с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или някои леки хирургични процедури често се налага обща анестезия. Повтарящото се прилагане на упойка обаче крие потенциални рискове за развиващия се мозък, особено при деца на възраст до 3 години.

„Игрите и виртуалната реалност могат да бъдат особено ефективни за намаляване на болката и тревожността при медицински процедури при деца, включително при лечение на изгаряния и извършване на пункции“, обяснява Кимбърли Хифтие, професор по педиатрия в Йейлския университет.

При експеримент през 2024 г. повече от 100 деца на средна възраст 11 години са носили очила за виртуална реалност по време на лека медицинска интервенция. Докато лекарите извършвали процедурата, децата играели успокояваща игра. Нито едно от тях не се нуждаело от седация, а пациентите успявали да изпълняват прости указания на лекарите.

Друго проучване през 2025 г. достига до сходни резултати. Деца на средна възраст около 5 години използвали виртуална реалност като алтернатива на упойката по време на ЯМР. Всички изследвания преминали безпроблемно, докато малките пациенти били съсредоточени върху събирането на магически приказен прах във виртуалната игра.

Технологията може да помага на децата и в ежедневното справяне със заболявания. Някои видеоигри например обучават пациенти с диабет тип 1 какви упражнения да изпълняват и ги насърчават да полагат необходимите ежедневни грижи за здравето си.

Приложението на видеоигрите в медицината не се ограничава до педиатрията. Швейцарската компания Massively Multiplayer Online Science се опитва да включи геймърите директно в научните изследвания.

В сътрудничество с учени компанията е разработила игра, в която участниците изпълняват повтарящи се и трудоемки задачи, необходими за напредъка на медицинските изследвания. В своеобразен гигантски „Тетрис“ играчите допринасят за обработването на ДНК проби от бактерии в човешките черва.

„Игрите са безспорни майстори в задържането на вниманието. Те са открили магическата формула, която превръща повтарящите се задачи в забавление“, казва Атила Сантер, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията.

Около 4 милиона души по света вече са се включили в инициативата. Те са решили 135 милиона научни задачи и са помогнали за подреждането на един милион последователности от човешкия микробиом.

Потенциалът на видеоигрите в медицината може да се окаже значително по-голям. Проучват се приложения за запазване на когнитивните способности при възрастни хора, платформи за подпомагане на лечението на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), както и специализирани игри за намаляване на симптомите на посттравматичен стрес.

Така видеоигрите постепенно се превръщат от средство за развлечение в инструмент, който може да подпомага пациентите, лекарите и медицинските изследвания.