Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков инспектира работата по отстраняване на възникналата във Варна авария на магистралния водопровод Варна-Златни пясъци.

В проверката участваха още инж. Венелин Шъков - изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и управителят на „ВиК-Варна“ ООД инж. Веселин Русев, съобщиха от МРРБ.

МРРБ

Системата за автоматично спиране на водата се е задействала незабавно след аварията, което е ограничило по-голяма загуба на вода. Аварийните екипи са се комплектовали с необходимата техника, установили са мястото на аварията и са започнали работа по отстраняването му.

Авария на магистрален водопровод предизвика наводнение в част от Варна

В момента правят подготовка за направа на връзките и полагане на нов стоманен тръбопровод на авариралото трасе от стъклопластовата тръба. След това ще започне поетапно пускане на водата и засипване на изкопа. Накрая ще бъде възстановена асфалтовата настилка.

Към момента във Варна няма абонати без вода в резултат на аварията. За целта през вчерашния ден започна подаване на резервно водозахранване по 2-и етап (Варна - Златни пясъци) за местностите и курортни зони до кк-с „Златни пясъци“.

Причините за последната от поредицата аварии на магистралния водопровод са грешки при проектиране на съоръжението. То е построено със съфинансиране от европейската програма ИСПА в периода 2005-2007 г. и е предадено за експлоатация на „ВиК-Варна“ ООД през 2008 г.

При подготовката на проекта не са съобразени наклонът на терена, възможните движения на земните маси и подкопаването на отделни участъци в резултат на застрояването и движението на тежка механизирана техника, обслужваща строежите, които натовариха инфраструктурата в последните години.

В годините ръководството на „ВиК-Варна“ ООД е предприемало локални мерки за предотвратяване на сериозни поражения при авариране на конкретния участък, част от които е и системата за автоматично затваряне крановете за водоподаване при рязък спад на налягането, предизвикан от авария на тръбата. През 2023 г. е подменена част от стъклопластовата тръба в най-компрометирания ѝ участък.

МРРБ

По време на инспекцията министър Шишков констатира, че дебелината на асфалтовата настилка е твърде малка. Направеното на място измерване показа, че асфалтовото покритие на улицата при мястото на аварията е едва 3 сантиметра.

Във връзка с това той нареди Дирекцията за национален строителен контрол да провери дали за ремонта на улицата са били издадени необходимите строителни книжа - разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.