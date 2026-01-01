Полицията в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево.

ОД на МВР-Монтана

Бояна Бориславова Василева (16 г.) и нейната сестра Теодора Бориславова Василева (14 г.) са напуснали дома си на 19 август около 15:30 часа и оттогава местонахождението им е неизвестно, съобщиха от ОД на МВР.

В деня на изчезването си едната сестра е била облечена в шарена риза, а другата в черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20 август по молба на тяхната баба.

ОД на МВР-Монтана

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двете момичета, незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Анонимността е гарантирана.