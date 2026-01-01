Старши комисар Стоян Стоянов официално пое ръководството на ОД на МВР-Плевен.

Той бе представен пред ръководния състав и служителите на дирекцията от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от полицията.

На събитието присъстваха областният управител Иван Петков, заместник-министър Венцислав Катинов, ръководителите на Окръжна и Районна прокуратура, началниците на районни управления в областта и служителите на дирекцията.

ОД на МВР-Плевен

Ръководството на МВР изрази увереност, че с опита и експертизата на Стоянов ще се осигури стабилност и устойчиво развитие в дейността на ОД на МВР. Министър Демерджиев подчерта, че основната цел е ефективната работа по всички приоритети и линии, заложени пред системата.

По думите му сред сериозните предизвикателства са недокомплектът, техническото обезпечаване, състоянието на сградния фонд и натрупаното напрежение в системата.

„Всеки ден правим стъпки за преодоляване на проблемите. Нужно е да спадне напрежението и всеки да осъзнае отговорността си. Да работим заедно, без противоречия и да си помагаме“, заяви министърът.

Той посочи, че ще е необходимо време за окомплектоване на незаетите щатни бройки, като увери служителите, че ръководството на МВР работи за спокойствие, сигурност и предвидимост в системата.

„Разчитам да постигнете резултатите, които хората очакват. Към нас се връща уважението и отношението“, каза Демерджиев. Той допълни, че за последните три месеца е приел над 1000 служители и увери ръководството на ОД на МВР, че той като министър и заместник-министрите винаги са на разположение за съдействие.

Новият директор старши комисар Стоян Стоянов заяви, че за него е чест да поеме ръководството на ОД на МВР. Той категорично подчерта, че „не приема формализъм, безпринципност и каквито и да било компромиси по отношение на закона и институционалната отговорност“.

Подчерта, че успехът зависи от професионализма и взаимното доверие. „Очаквам стриктно спазване на закона. Ще подкрепям служителите, които изпълняват задълженията си в интерес на обществото и институцията, в която работим, и най-вече с чест“, заяви Стоянов.

Ръководителят на Районна прокуратура Владимир Радоев определи встъпването в длъжност на старши комисар Стоянов като „необходим рестарт“, от който институцията има нужда. Той подчерта значението на синхрона между прокуратурата и МВР за възстановяването на доверието в институциите.

„Гражданите на Плевен заслужават да се чувстват спокойни. Трябва да сме рамо до рамо в борбата с престъпността“, заяви прокурор Радоев, пожелавайки на старшии комисар Стоянов „кураж, воля и безкомпромисност“.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Венцислав Фердинандов също акцентира върху необходимостта ръководството на МВР в Плевен да гарантира спокойствието, сигурността и правата на гражданите, както и институциите да реагират своевременно с съвместно при възникнали проблеми.

Министър Демерджиев заяви още, че е горд да ръководи МВР и че очакванията за промяна в държавата до голяма степен са насочени именно към вътрешното министерство.

Той призова за взаимодействия на здрава основа между правоохранителните структури и прокуратурата.

Изборът на старши комисар Стоянов за директор е свързан с досегашния му опит в системата на вътрешното ведомство. Той е роден в град Плевен през 1980 година. Завършил е Стопанска академия „Димитър Ценов“-Свищов, образователно - квалификационна степен „магистър“.

Притежава дългогодишен професионален опит в системата на вътрешната сигурност. Назначен е в системата на МВР през 2004 година. Доказал е своята ангажираност към върховенството на закона и защитата на правата на гражданите като е преминал през различни изпълнителски и ръководни нива.

В своята кариера е заемал отговорни позиции в сектор „Охранителна полиция“ на ОД на МВР. Последната му заемана длъжност е началник на Второ РУ Плевен. За отличната си работа е награждаван многократно от министрите на вътрешните работи и директорите на ОД на МВР

ОД на МВР-Плевен

В професионалния си път старши комисар Стоянов е получавал отличия от европейски полицейски структури за работа по модела „Полиция в близост“ - подход, насочен към изграждането на доверие между полицията и гражданите, по-добра комуникация и активно взаимодействие с местните общности. Ръководител на проект "Покажи себе си, захвърли маската, освободи се от страха” - ограничаване на трафика на деца в Плевен, България, реализиран през 2008-2009 година.

В рамките на Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа (SEPCA) и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество /SDC/ проектът спечели голямата награда „Полиция в близост” за 2009 година.

Неговият управленски подход се основава на принципите на законност и партньорство с обществото. Сред основните му приоритети са опазването на обществения ред, повишаване на сигурността на жителите на област Плевен, засилването на борбата с престъпността, както и утвърждаване на професионални стандарти в системата на вътрешното ведомство в партньорство в прокуратурата.

Особено важен акцент в дейността на ОД на МВР ще бъде превантивната работа и бързата реакция при сигнали, както и ефективното присъствие на полицията в населените места.

Досегашният директор Дилян Христов се завръща на титулярната си длъжност началник на Районно управление-Белене.