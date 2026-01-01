„Моля всички да бъдат спокойни“ - с този призив кметът на София Васил Терзиев коментира разразилия се спор около правилата за използване на столичните паркове.

Повод за реакцията му станаха разпространените твърдения, че в София вече се налагат глоби за детски рождени дни в парковете и че децата не могат да карат велосипеди там.

„Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града“, написа Терзиев в профила си във Facebook.

До 500 евро глоба, ако празнувате рожден ден в парка

Той категорично отрече да се налагат санкции заради самия факт, че дете има рожден ден или че родителите са донесли торта в парка. „Не глобяваме децата, защото имат рожден ден. Не глобяваме родителите им, защото са донесли торта в парка. И не глобяваме дете, защото кара колело“, посочи кметът.

До уточненията се стигна, след като на 20 август зам.-кметът на София по сигурността Лъчезар Милушев заяви пред БНР, че частни тържества в парковете могат да се провеждат, ако бъдат заявени предварително.

Той посочи, че при незаявено събитие санкциите са между 153 и 255 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат от 306 до 511 евро. По думите му празненствата са разрешени в часовия диапазон от 8:00 до 23:00 часа.

Милушев обясни, че целта на правилата е да се пазят общественият ред и спокойствието на останалите посетители, както и да се предотвратява замърсяването на парковете. По думите му след празненствата често остават балони, украси и други отпадъци.

Днес Терзиев подчерта, че правилата в парковете не са нови. Според него те са необходими, за да има по-малко инциденти, по-безопасно придвижване и повече спокойствие в града.

Кметът даде за пример контрола върху електрическите тротинетки. По думите му през 2025 г. в София са регистрирани около четири инцидента с тротинетки на 100 000 души, а само от началото на тази година със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители.

Терзиев посочи, че подобен трябва да бъде и подходът към празненствата в парковете - първо информиране и разясняване на правилата, а при системното им нарушаване - контрол и санкции.

"Всяко лято получаваме стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства и дори за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца.

За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила. И нека просто ги спазваме", напомни той.

„Никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на никого“, заяви той. По думите му проблем възниква, когато в парковете се използват мощни тонколони, палят се скари на нерегламентирани места, оставят се отпадъци или се нарушава спокойствието на останалите посетители.

„Карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град“, призова кметът.

Той прикани гражданите, които смятат, че са били глобени неправомерно, да изпращат подробности за случая на Столичната община, за да бъде извършена проверка.

„Не се плашете от правилата. Те не са срещу свободата ни. Те пазят свободата на всички ни“, завършва Терзиев.