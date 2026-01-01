Общината няма да откаже частно тържество в парка, ако е заявено предварително, но ако не е - глобите са от 153 до 255 евро и от 306 до 511 евро при повторно нарушение.

Това каза пред БНР Лъчезар Милушев, заместник-кмет на Столичната община, направление "Сигурност", като подчерта, че събитието може да се провежда в часовете между 8:00 и 23 часа.

"Добре би било след това да си изхвърлят отпадъците на определените за това места. Отговорно е да се изхвърлят разделно и призовавам гражданите за това. Най-често остават балони, украси и други отпадъци, които парковите работници ги почистват, като Общината отстранява щетите и предявява сметката на организаторите на събитието. Има начини той да бъде установен, но не това е смисълът. Смисълът е да имаме уважението един към друг - да зачитаме правата един на друг, да не пречим на другите и да пазим околната среда".

Той посочи, че много малко заявления за паркови тържества се подават в Общината:

"Заявяването означава, че гражданите са отговорни към другите граждани, които пребивават в това обществено пространство".

Санкцията се налага с акт за нарушаване на обществения ред, уточни още Милушев и подчерта, че целта не е да бъдат наказвани хората, а "да се пази спокойствието и правата на другия".