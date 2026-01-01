Боен дрон, който вероятно носи взривно вещество, изплува тази сутрин на плажа на черноморския турски курорт Карабурун, северозападно от Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
Arnavutköy Karaburun sahilinde, mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen insansız hava aracı bulundu. pic.twitter.com/OlRRgviRB7— Anlık (@anlikhaberin) August 21, 2026
По инфорамция на медията рано тази сутрин рибари забелязали необичайния обект на плажа в Карабурун, който се намира само на няколко километра от Международното летище „Истанбул“, и подали сигнал към турската полиция. На място незабавно били изпратени екипи, които отцепили района заради вероятността дронът да носи взривно вещество и започнали инспекция на машината.
A suspected armed drone washed ashore in Istanbul today.🇹🇷— Gölge Veri (@golgeveri) August 21, 2026
Fishermen found the large fixed-wing UAV on Karaburun Beach in Arnavutköy, along Türkiye’s Black Sea coast. The Coast Guard sealed off the area and Navy SAS bomb-disposal teams were sent to examine and destroy it in… pic.twitter.com/21R3tKaydB
Според екипа на „Тюркийе тудей“, който е направил анализ на кадри с изплувалата машина, най-вероятно става дума за украински дрон камикадзе от типа „FP-1“, като се очаква след първоначалните инспекции той да бъде взривен в безопасна среда.
Новината идва на фона на зачестилите случаи на намерени останки от морски и въздушни дронове, свързвани с военните действия в Украйна, по черноморското крайбрежие на Турция, Румъния и България.
Във вторник вечерта предполагаем дрон се разби в двора на полицесйко управление в турския черноморски окръг Трабзон, нанасяйки щети върху няколко автомобила.