Боен дрон, който вероятно носи взривно вещество, изплува тази сутрин на плажа на черноморския турски курорт Карабурун, северозападно от Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По инфорамция на медията рано тази сутрин рибари забелязали необичайния обект на плажа в Карабурун, който се намира само на няколко километра от Международното летище „Истанбул“, и подали сигнал към турската полиция. На място незабавно били изпратени екипи, които отцепили района заради вероятността дронът да носи взривно вещество и започнали инспекция на машината.

Според екипа на „Тюркийе тудей“, който е направил анализ на кадри с изплувалата машина, най-вероятно става дума за украински дрон камикадзе от типа „FP-1“, като се очаква след първоначалните инспекции той да бъде взривен в безопасна среда.

Новината идва на фона на зачестилите случаи на намерени останки от морски и въздушни дронове, свързвани с военните действия в Украйна, по черноморското крайбрежие на Турция, Румъния и България.

Във вторник вечерта предполагаем дрон се разби в двора на полицесйко управление в турския черноморски окръг Трабзон, нанасяйки щети върху няколко автомобила.