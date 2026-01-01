Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщи днес в. „Биргюн“. При инцидента са нанесени единствено материални щети.
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde, bir evin fındık bahçesine, 200 kilogram ağırlığında İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Gürültü üzerine bahçeye koşan ev sahibi ile köylüler şaşkınlık yaşarken bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "10 metre daha gelse evimiz… pic.twitter.com/tawCJKEmA4— Habertürk (@Haberturk) June 24, 2026
По информация на турската жандармерия дронът се е разбил в градината на къща в градчето вчера в около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време. Летателният апарат, който е с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети, а парчета от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. pic.twitter.com/1VoS3A7fGc— TV100 (@tv100) June 24, 2026
По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.
Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи.