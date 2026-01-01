Жители на вилната зона на Кранево сигнализират за сериозни проблеми с водоснабдяването, които по думите им се повтарят всяко лято от години. В района има близо 200 къщи, а през юли и август част от домакинствата остават без вода за седмици.

Въпреки че вилната зона се намира на около километър от морето, в разгара на туристическия сезон хората са принудени да се запасяват с вода в бутилки и резервоари, да използват хидрофори или да разчитат на водоноски.

„От два месеца нямаме вода. Това се случва абсолютно всяко лято, вече 20 години“, разказва жителка на района пред NOVA.

По думите ѝ през годините са давани различни обяснения за проблема – от остарялата инфраструктура и амортизирания водопровод до недостига на вода. Трайно решение обаче не е намерено. Жената твърди, че е подавала сигнали и заявления до институциите и ВиК дружеството.

Сред потърпевшите е и семейство, което живее в Германия и се прибира в имота си край Кранево през лятото. За втора поредна година те се сблъскват с липсата на вода.

„Имам дете на 2 години. Няма къде да го къпем, трудно ни е, не можем да перем“, разказва бащата.

Семейството търси алтернативи във Варна и при приятели и познати. В някои случаи използват дори душовете на плажа, за да изкъпят детето.

Мъжът посочва, че когато е купил имота си през март, проблем с водата не е имало. През зимата водоснабдяването било нормално, но с настъпването на летния сезон ситуацията рязко се променяла. „Точно тези два месеца са най-тежките“, казва той.

Жителите се оплакват и от липсата на достатъчно информация от ВиК. Те твърдят, че многократно са търсили дружеството, но не получават конкретен отговор за причината за безводието и кога се очаква нормалното водоснабдяване да бъде възстановено.

„Това, което най-много ни тежи, е, че нямаме обратна връзка. Всеки ден звъним и всеки ден ни казват, че се работи. Но минаха повече от 20 дни“, разказва друга жителка.

В района е осигурена водоноска, но според хората тя не е достатъчна. Освен това цистерната е разположена в началото на вилната зона, което създава затруднения за възрастните жители, които трудно могат да стигнат до нея.

Някои семейства пътуват до съседни населени места, за да се снабдят с вода. Други са инвестирали в сондажи, резервоари и хидрофорни системи, но и тези решения не винаги помагат при продължително прекъсване на водоснабдяването.

Жителите поставят въпроса дали причината е единствено в остарялата инфраструктура. По думите им същият водопровод обслужва и курортния комплекс „Златни пясъци“, а проблемите във вилната зона съвпадат с пика на туристическия сезон.

Затова част от хората предполагат, че рязкото увеличение на потреблението през юли и август може да е сред причините за недостига. Някои дори допускат, че водни количества може да се насочват за други нужди. Към момента обаче няма представени доказателства за подобно отклоняване на вода.

От ВиК – Варна са коментирали пред NOVA, че ще препратят запитването към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като казусът е в неговата компетентност.

Кметът на Кранево Атанаска Иванова също потвърди, че е запозната с проблема. Според нея причината е недостатъчният капацитет на водохранилището, което захранва района.

Съоръжението не може да осигури необходимите количества вода за всички потребители, тъй като първоначално инфраструктурата не е била проектирана за сегашното ниво на застрояване и разрастване на вилната зона.