Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август.

Това е увеличение с 45% спрямо същия период на 2025 г. и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 г. насам, пише БНР .

Данните са на Системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване ”Карлос III”.

Тази цифра значително надхвърля регистрираните за същия период на миналата година малко над 3000 смъртни случая.

Данните не представляват отчет за лица, в чиито смъртни актове изрично е посочена горещината като причина за смъртта. Учените от Института ”Карлос III” уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка на свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. Системата съпоставя броя на смъртните случаи, регистрирани ежедневно, с очаквания брой, изчислен въз основа на исторически данни.

Тези данни за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40°C стават все по-чести, интензивни и продължителни.