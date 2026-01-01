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Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 05:06 ч. турско (и българско) време в района на градчето Ългаз в северния турски окръг Чанкъръ, недалеч от турската столица Анкара, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 12 километра.

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението. 

Кристиан Стратев/БТА
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