Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 05:06 ч. турско (и българско) време в района на градчето Ългаз в северния турски окръг Чанкъръ, недалеч от турската столица Анкара, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
🚨 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.— HAVADİSKOLİK (@havadiskolik) August 21, 2026
AFAD, depremin merkez üssünü Ilgaz olarak açıkladı.
👇 Ayrıntılar ilk yorumda pic.twitter.com/XWh3G2aT4H
Трусът е регистриран на дълбочина 12 километра.
За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението.