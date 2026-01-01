Държавата ще подпомага финансово хора от големите градове, които решат да се преместят и да започнат работа в населено място с под 50 000 жители. До 480 евро за пренасяне на покъщнина, 207,58 евро месечно за настаняване и средства за транспорт до работното място са част от стимулите по Компонент 2 на мярката „Избирам България“.

Приемът на заявления започва през есента, а кандидатстването ще бъде онлайн през сайта на Агенцията по заетостта, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Очаква се от подкрепата да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства, които изберат да се преместят и да работят в населено място с под 50 000 жители.

Условието е кандидатите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в град с население над 50 000 души. Всеки от предвидените стимули е обвързан със започването на работа на новото място.

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За преместването на покъщнината е предвидена помощ в размер на до 480 евро. Разходите ще бъдат възстановявани след представяне на съответния документ. От тази помощ ще може да се възползва един член на семейството, след като запази заетостта си общо осем месеца в рамките на една година.

Хората, които се преместят в населено място, където нямат собствено жилище, ще могат да получават и 207,58 евро месечно за настаняване за период до една година. Парите могат да покриват наем, режийни разходи и интернет.

Предвидена е и помощ за пътуване, когато работното място се намира в друго населено място. Тя ще бъде в размер на 4,09 евро за всеки отработен ден и също ще може да се изплаща до една година.

Един от най-съществените стимули по програмата е еднократната финансова помощ при запазване на заетостта. Тя ще бъде в размер на шест средни работни заплати за страната за съответната година.

За да получи сумата, участникът трябва да докаже общо осем месеца заетост в рамките на една година.

Кандидатите трябва сами да намерят подходяща работа, но могат да използват и услугите на Агенцията по заетостта. Финансовият стимул няма да се изплаща на хора, започнали работа по други програми.

За семействата с деца под 18 години е предвидено увеличение на стимула в зависимост от броя на децата. При едно дете коефициентът е 1,1, при две – 1,2, а при три или повече – 1,3 към средната работна заплата за страната.

Бюджетът на Компонент 2 от „Избирам България“ е 15 млн. евро. Финансирането е по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Още през юни социалният министър Наталия Ефремова обяви предстоящото отваряне на мярката за вътрешна мобилност. Тя е насочена към хората от големите градове, които искат да се преместят, да работят и да живеят в по-малки населени места – с по-спокойна среда и в някои случаи с по-добър достъп до социална инфраструктура и детски градини.