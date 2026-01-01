Завърши реализацията на проекта „Ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро".

Това съобщи по време на пресконференция на 20 август кметът Благомир Коцев. Приключил е най-важният етап от подмяната на компрометирания участък от тръбата, намиращ се под вода, а именно нейното вкопаване, съобщиха от Общината.

Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро

Траншеята под дъното на езерото е с дълбочина около 4 м, покритието на тръбата е не по-малко от 3 м, като тя е допълнително защитена и утежнена с бетонови елементи, каменни матраци и други технически решения, част от проекта, така че да не може да бъде компрометирана от преминаващите плавателни съдове, уточни заместник-кметът Пламен Китипов.

Той допълни, че новата тръба е изработена от изключително здрав и надежден полиетилен, с висока плътност с диаметър Ф500, и има значително по-добри механични показатели в сравнение с авариралата. Премахнати са вече всички временни връзки и участъци от тръбопровода.

Към днешна дата работи единствено новото окончателно трасе, което е удължено с повече от 1/3 спрямо одобрения проект. В първоначалния вариант в допълнителния участък е било предвидено само засипване на тръбата, но в хода на изпълнението почти цялата подводна част е подменена с нова с висока надеждност.

Китипов уточни, че удължението е изпълнено в рамките на предварително одобрения бюджет, като всички допълнителни дейности са извършени чрез оптимизация на проекта и на строителните работи.

Остават някои довършителни работи и свикване на държавна приемателна комисия до края на 2026 г., с което проектът да бъде формално завършен, стана ясно по време на срещата.

Тръбопроводът под Варненското езеро отново аварира, екипи работят по теча

Финансирането беше осигурено от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите, а забавянето в изпълнението - заради закъснения в плащанията от страна на държавата.

С реализацията на проекта приключва и последната фаза от удълбочаването на Варненското езеро, което ще даде възможност за навлизане на много по-големи кораби и по-добри възможности за функциониране на пристанищата в езерото, като същевременно ще предотврати бъдещи екологични кризи в района.