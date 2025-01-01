Тръбопроводът за отпадни води под Варненското езеро отново аварира, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Сигналът е подаден в неделя от оператора на канализационна помпена станция „Аспарухово“.

В момента екипи на фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД вече са локализирали мястото на аварията и работят по отстраняването на теча. Установено е, че е разместена връзка между две части на временния тръбопровод. Най-вероятно причината е турбуленция, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене.

От Общината уточняват, че тъй като времето е хубаво, на мястото ще могат да работят и водолазни екипи. Фирмата е заявила готовност да спре изтичането на отпадъчни води във възможно най-кратък срок. Всички институции са информирани за аварията.

Строежът на напорния тръбопровод за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро е финансиран от държавата по споразумение от април 2024 година. Според администрацията в плащанията има сериозно забавяне, което пречи на фирмата да работи бързо. До приключването на проекта се разчита на временния тръбопровод. Както БТА информира, последният теч беше констатиран в края на юли. Тогава повредата бе отстранена много бързо.

Тръбопроводът беше поставен през 2011 година. През 2019 г. той аварира и предизвика сериозно замърсяване във Варненското езеро. През април 2024 г. държавата осигури 24 милиона лева за ремонта му. През август, на среща с медиите от фирмата изпълнител на проекта увериха, че в началото на 2025 г. ще приключи целият ремонт на тръбата. В началото на ноември обаче тръбата отново аварира. Няколко дни по-късно проблемът бе отстранен.