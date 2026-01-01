Четири лица по две досъдебни производства и пет преписки, са задържани в хода на проведена специализирана полицейска операция, обхванала различни увеселителни заведения и търговски обекти, разположени на територията на Слънчев бряг.

БГНЕС

В операцията участваха служители от отдел "Криминална полиция" и отдел "Икономическа полиция" към ОД на МВР-Бургас и Районно управление-Несебър.

БГНЕС

В резултат на полицейските действия са открити различни наркотични вещества - марихуана, метамфетамин и екстази.

БГНЕС

Образувано е досъдебно производство за държане на наркотични вещества - осем таблетки екстази и три грама метамфетамин. Образувано е и второ досъдебно производство за държане на наркотични вещества - 10 грама марихуана.

БГНЕС

Образувани са преписки за държане на наркотични вещества - 2 грама марихуана, вейп съдържащ HHС - хексахидроканабинол, около 172 капсули райски газ открит в две заведения и тютюн без бандерол.