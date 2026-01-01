Нова вълна от севернокорейски войски, които вече наброяват 8500 души в Русия, включва оператори на дронове, които биха могли да атакуват цели в Украйна, според високопоставен служител на украинското разузнаване.

Северна Корея, която преди две години подписа с Русия пакт за взаимна отбрана, изпраща войски в помощ на военните операции на Москва от края на 2024 г. Според генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, Пхенян може да бъде помолен да предостави още до 50 000 военнослужещи, когато президентът Владимир Путин се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през септември.

Подобен ход би отбелязал значително разширяване на военното сътрудничество между Москва и Пхенян и би дошъл в момент, когато Украйна изпитва сериозен недостиг на средства за противовъздушна отбрана. Това е и пореден знак, че ресурсите на Русия са ограничени и Москва е готова да приеме външна помощ, въпреки публичните заявления за икономическата устойчивост на страната и капацитета на руския военно-промишлен комплекс.

Скибицки заяви, че вече разположените севернокорейски войски са съсредоточени предимно в Курска област в Русия и включват около 1000 инженери и сапьори. Сред тях има и около 400 оператори на дронове, много от които са натрупали опит по време на предишни севернокорейски мисии. Техните дронове вероятно ще бъдат използвани както за разузнаване, така и за атаки срещу цели в Украйна.

Задълбочаващите се връзки между Северна Корея и Русия тревожат мнозина в НАТО, особено след като президентът Доналд Тръмп обяви в неделя, че военните учения със Южна Корея ще бъдат намалени, за да не бъде провокиран Ким Чен Ун — севернокорейският лидер, с когото Тръмп заявява желание да се срещне отново.

Влиятелната сестра на Ким, Ким Йо Чен, отхвърли твърденията, че десетки хиляди севернокорейци скоро ще се присъединят към руските военни усилия, определяйки ги като „безпочвен самоизфабрикуван сценарий“.

Украинското разузнаване предполага, че севернокорейските войски, изпратени в Русия, няма да се сражават на украинска територия, заяви Скибицки. Вместо това те ще подсилят руските тилови позиции, освобождавайки руски войски за операции в Украйна.

Въпреки че Украйна за първи път предупреди през октомври миналата година, че севернокорейски войски използват дронове за атаки срещу нейна територия, това е първият сигнал, че новата вълна военнослужещи ще разполага с подобна възможност.

В допълнение към вероятното искане на Путин за още войски, около 25 000 севернокорейци досега са били разположени или ротирани чрез руската армия, добави Скибицки.

Първото разполагане на севернокорейски войски започна в Курска област през октомври 2024 г. с цел да помогне за отблъскването на украинското нахлуване — първото чуждестранно навлизане на руска територия от времето на Втората световна война.

Северна Корея мълча в продължение на месеци относно първоначалното изпращане на войски в помощ на руската военна машина. Едва през април 2025 г. Пхенян потвърди, че севернокорейски военнослужещи се сражават срещу Украйна.

Около 10 000 севернокорейци бяха разположени в Русия и понесоха значителни загуби, след като използваха тактики с масирани атаки и самоубийствени действия срещу украинските позиции.

Готовността на Северна Корея да понесе подобни загуби отразява мащаба на глобалните съюзи на Русия, както и нуждата на Москва от допълнителна жива сила. Ранени севернокорейски военнослужещи са се завърнали в страната си, където могат да предадат на свои колеги опита си от войната с дронове и новата реалност на технологично доминираните фронтови линии.

Подчертавайки силата на връзките между двете страни, руските държавни медии през последната година показаха кадри на севернокорейски войски, които се обучават в Русия. През април Ким Чен Ун откри и паметник в чест на загиналите севернокорейски военнослужещи.

Скибицки също така подчерта мащаба на севернокорейската помощ за руската офанзива под формата на ракетни технологии.

Той заяви, че до август миналата година Северна Корея е изпратила най-малко 150 балистични ракети KN-23 или KN-24 за използване в Украйна, а още 120 са били обещани. Подобни оръжия се оказват все по-трудни за прихващане от украинската противовъздушна отбрана, тъй като запасите от американски прехващачи за системите „Пейтриът“ — едни от малкото средства, способни да свалят балистични ракети — са почти изчерпани.

Четиридесет от тези ракети са били доставени, каза Скибицки, а за две се предполага, че са били използвани при нападение в Радушне, в Днепропетровска област, на 30 юли, при което са загинали най-малко четири деца от едно и също семейство.

Около 90 севернокорейски военнослужещи са изпратени във Воронеж, за да съдействат при изстрелването на ракети, каза той. По думите му десет големи товарни полета, вероятно превозващи ракети от Северна Корея, са кацнали на летището в Балтимор в района на Воронеж.

Скибицки заяви, че по-модерните версии на ракетите имат обсег до 800 км, но често падат на 15–19 км от зададената цел. По думите му Северна Корея използва изстрелванията срещу Украйна, за да подобрява системите за насочване и характеристиките на бойните глави.

В замяна на доставките на жива сила и боеприпаси за Русия Северна Корея е поискала руската система за противовъздушна отбрана С-400 и вече е получила зенитно-ракетен комплекс „Панцир-С1“, каза Скибицки.