Северна Корея вероятно разполага с между 80 и 120 ядрени оръжия, заяви днес южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Пхенян притежава 57, предаде АФП.

„Като цяло оценяваме броя им на около 80 до 120“, заяви Ан Гю-бaк пред депутати, като отказа да посочи точнo число.

Тръмп заяви вчера, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, и добави, че Северна Корея притежава 57 единици "много мощни" ядрени оръжия.

До коментара на Тръмп се стига, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в неделя в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е "напълно погрешно и враждебно към държава, която, докато Доналд Джей Тръмп е бил президент, е била незаплашителна и уважителна".