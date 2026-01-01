Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната му ще продължи да подкрепя политиката на Русия, и обсъди международната политическа обстановка с руския министър на отбраната, предаде Ройтерс.

Руска делегация, включваща министъра на отбраната Андрей Белоусов, присъства на церемония по завършването на мемориал в чест на севернокорейски войници, загинали, докато се сражаваха в руската Курска област, където украинските сили предприеха нахлуване през 2024 г.. Русия започна пълномащабна инвазия в съседна Украйна през февруари 2022 г. и войските ѝ все още се сражават там, след като окупираха около една пета от страната.

„Правителството на Северна Корея ще продължи изцяло да подкрепя политиката на Русия за защита на нейния суверенитет, териториална цялост и интереси в областта на сигурността“, каза Ким, цитиран от севернокорейската агенция КЦТА.

Северна Корея изпрати приблизително 14 000 войници да се сражават заедно с руските сили в Курска област, след като двете страни договориха пакт за взаимна отбрана. Южнокорейски, украински и западни представители заявиха, че над 6000 севернокорейски войници са били убити в боевете.

Ким се срещна и с Вячеслав Володин, председател на руския парламент и близък съюзник на руския президент Владимир Путин, и потвърди намерението на двете страни да задълбочат двустранните връзки в съответствие с договора им за всеобхватно стратегическо партньорство.

Това беше потвърдено и в писмо от Путин по повод церемонията по завършването на мемориала, в което се казва, че „с общи усилия Русия и Северна Корея ще продължат да укрепват всеобхватното си стратегическо партньорство“, посочи КЦТА.

Ким постепенно превръща севернокорейските войници, сражавали се за Русия в Курска област, в символи на саможертва и вярност, като използва държавни церемонии и мемориални проекти, за да почете публично ролята им.

„Душите на падналите ще живеят вечно с великата чест, която защитиха“, се казва в написано на ръка послание от Ким.