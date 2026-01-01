Русия и Северна Корея се стремят да задълбочат сътрудничеството си чрез изграждането на пътен мост, пресичащ общата им граница, както и "болница на приятелството", предаде ДПА.

Представители на двете страни участваха на церемония по полагането на първата копка за болницата в град Уънсон, като руският министър на здравеопазването Михаил Мурашко изнесе реч, съобщи днес севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.

Проектът се основава на споразумение, постигнато между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Пхенян през 2024 г.

Терминът "болница на приятелството", свързан предимно със социалистическите държави, обикновено се отнася до клиника, построена в рамките на сътрудничество между политически близки страни.

Корейската народнодемократична република (КНДР) подкрепи Русия във войната срещу Украйна като изпрати хиляди военнослужещи. В замяна Пхенян получи гаранции за сигурност от Москва и, според някои твърдения, военни технологии.

КЦТА съобщи, че напредва и строителството на пътен мост на общата граница, който трябва да бъде завършен "в близко бъдеще".

В момента в Северна Корея се намират и руският министър на природните ресурси Александър Козлов и министърът на вътрешните работи Владимир Колоколцев.

Посещението им се осъществява само няколко дни преди първата годишнина от възвръщането на контрола над превзетите преди това от украинските сили части от руската Курска област.

Северна Корея обяви, че в неделя ще се състои церемония по повод завършването на мемориален музей в чест на севернокорейските войници, загинали във войната в Украйна.

Според оценки на разузнавателните служби на Южна Корея, до 15 000 севернокорейски войници са били изпратени в подкрепа на Русия във войната, включително като част кампанията за възстановяването на контрола на части от Курска област.