Производители и търговци на българско розово масло се обявиха против решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Правителството е предвидило около половин милион евро за структурата.

Изпълнителния директор на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Гергана Андреева коментира пред NOVA, че новата лаборатория е излишна и може да затрудни износа.

По думите ѝ всяка партида българско розово масло за износ и сега се изследва в акредитирани независими лаборатории, като се издават документи за качеството и съдържанието.

Сегашните анализи обаче не могат да установят всички възможни синтетични примеси или категорично да докажат произхода на маслото. За това са необходими по-сложни изотопни и хирални изследвания, които се правят в специализирани лаборатории във Франция и Великобритания.

Според Андреева, ако държавата иска да установява автентичността и произхода на продукта, именно такова високотехнологично оборудване би било необходимо.

От бранша смятат, че основният проблем е друг – вносът на розово масло от трети страни и рискът то да бъде представяно като българско. Андреева посочи количества, внесени от Иран, Азербайджан, Турция и Китай, и призова държавата да проследи къде отива този продукт.

По думите ѝ международните парфюмерийни компании, които купуват българско розово масло, също правят собствени анализи. Цената на продукта достига между 13 000 и 16 000 евро за килограм.

От Министерството на земеделието и храните защитиха решението. Оттам посочват, че целта на лабораторията е да гарантира обективност, проследимост и надеждност при изследването на автентичността на българското розово масло.

От ведомството уверяват, че новата структура няма да създава допълнителна административна тежест за производителите и преработвателите.