Към момента цената на шофьорските курсове е между 1200 и 1350 евро, като тенденцията е те да продължат да поскъпват. Това заяви пред БНР автоинструкторът Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка. По думите му увеличението „зависи не от нас, а от войната в Близкия изток“.

Прогнозата на Иванов е, че цената на курса за шофьорска книжка може да достигне 1500 евро. Той изрази и недоволство от действията на държавата, като посочи, че „националната политика не отговаря на очакванията ни“.

В предаването „Преди всички“ автоинструкторът коментира не само цените на курсовете, но и войната по пътищата и мерките за подобряване на пътната безопасност.

Иванов даде пример с предприетите действия след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която по време на гонка лек автомобил се вряза в автобус с пътници и загинаха трима души. След инцидента 80 души са били изпратени да разчистят растителността в района.

По думите му при действието на мерките, предприети от предишното правителство, има 36 загинали. Според Иванов проблемите няма да бъдат решени „само с демагогия и санкции“.

Той разказа още, че преди около 20 дни представители на бранша са провели среща с министъра на транспорта, на която са предложили конкретен екшън план, но по думите му предложенията им не са получили необходимото внимание.

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Иванов критикува създаването на междуинституционални комисии на министерско ниво, като посочи, че в тях участват хора без практически опит в обучението и превенцията. Той обърна внимание и на сериозния недостиг на изпитващи, чийто брой според него е намалял с 40%.

Заради липсата на достатъчно служители всеки ден курсисти се транспортират до Дупница и Ямбол, за да могат да се явят на изпит. Иванов коментира и ниското заплащане на изпитващите, което сравни с това на чистачка в хотел.

Проблем има и с техниката, използвана при провеждането на изпитите. По думите му камерите и таблетите често блокират. Иванов заяви, че за тези затруднения е бил информиран и новият министър, но реакция не е последвала.

В интервюто Йонко Иванов коментира и предстоящите европейски изисквания. По думите му от следващата година Европа предвижда обучение на ученици още от 17-годишна възраст. Той обаче изрази притеснение от възможността толкова млади водачи да управляват тежкотоварни автомобили и постави въпроса доколко е разумно 17-годишен да шофира камион с тегло над 20 тона.