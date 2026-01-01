В Словения избухна политически скандал около президента Наташа Пирц Мусар заради твърдения за връзки на хора от нейното обкръжение с лица, свързвани в миналото с руското разузнаване.

Случаят привлече внимание след автомобилна катастрофа на 31 юли с участието на служебния автомобил на президента. Сред пътуващите с нея е била Виктория Криволуцка, нейна дългогодишна приятелка от руски произход. Пирц Мусар беше приета в болница със счупена ключица.

Словенски медии свързаха Криволуцка с Роман Йеглич, бивш служител на словенското разузнаване, който през 90-те години е избягал в Русия. Според публикациите Криволуцка е потвърдила, че е живяла с него в Русия в продължение на няколко години, но твърди, че не е поддържала контакт с Йеглич от около 15 години.

Случаят придоби политически измерения, след като депутатът от Словенската демократическа партия Жан Махнич призова правителството да прекрати предоставянето на разузнавателни и свързани със сигурността доклади на президента и нейния кабинет.

Според него подозренията за връзки с руски мрежи налагат задълбочена оценка от контраразузнаването и проверка на начина, по който се защитава класифицираната информация.

Парламентарната комисия по сигурността също е поискала от компетентните служби разяснения за евентуално руско влияние в обкръжението на държавния глава.

Президентството отхвърли обвиненията, че Пирц Мусар сътрудничи с руски разузнавателни мрежи, както и твърденията за нейни преки връзки с Роман Йеглич. Според кабинета ѝ тя никога не се е срещала с него и не го познава лично.

Криволуцка също отрича да има настоящи отношения с руското разузнаване и твърди, че от години не е контактувала с Йеглич.