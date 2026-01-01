Чартърен полет с осем души на борда се разби близо до отдалечена радарна станция в Западна Аляска. Всички в самолета са загинали, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес.
Катастрофата е станала на летището на радарна станция с голям обсег на нос Нюуенъм, на 725 км западно от столицата на Аляска Анкоридж.
🚨 BREAKING | Alaska— SkyBrief (@SkyDocQuest) August 21, 2026
A charter plane carrying 8 people has crashed near a remote U.S. Air Force radar station in western Alaska.
Details so far
• Aircraft: Cessna 441 (twin-engine turboprop) operated by Security Aviation
• Route: Departed Ted Stevens Anchorage… pic.twitter.com/E1YFewQXZW
"Това е тежка загуба за нашата армия, в която всички ние сме като едно семейство, и за общностите, на които служим", заяви ген. Робърт Дейвис, командир на силите на САЩ в Аляска.
Charter Plane Carrying 8 Crashes In US' Alaska: Report https://t.co/A11ZBZ5iNO— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 21, 2026
По-рано от щатското поделение в Аляска на Националната служба за транспортна безопасност на САЩ съобщиха, че на борда на машината е имало двама пилоти и шестима пътници. Самолетът е излетял от Аляска и се предполага, че се е разбил при заход за кацане на нос Нюенъм.