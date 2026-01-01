Над 30 доброволци се включиха в теренен обход на коритото на Дунав край русенското село Ряхово, организиран от Регионалния исторически музей в Русе.

Участниците са ръководени от уредника в отдел „Природа“ Красимир Киров.

Регионален исторически музей-Русе

Причината за проучването са ниските нива на реката през последните седмици, които разкриват множество палеонтологични находки и предмети с историческо значение.

Интересът към района нарасна в края на юли, когато жител на Ряхово откри край Дунав челюст на мамут.

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Находката беше предадена на Русенския музей, а откритието провокира специалистите да организират по-мащабно теренно проучване.

Регионален исторически музей-Русе

От музея призоваха всички желаещи да се включат в обхода и да помогнат в търсенето на следи от миналото, разкрити от отдръпналите се води на Дунав.

Любопитното е, че днешното проучване се провежда именно на 21 август - Международния ден на подводното културно наследство.

Регионален исторически музей-Русе

Макар находките край Ряхово да са открити на сушата, ниското ниво на реката временно разкрива това, което обикновено остава скрито под водата.