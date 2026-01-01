Задържаха рецидивист за измама на 81-годишен мъж по схемата „ремонт на техника“ в Монтана, съобщиха от полицията.

На 27 юли в района на Кооперативния пазар той е казал на възрастния мъж, че синът му е оставил лаптоп за поправка, за което дължи 20 евро.

88-годишен мъж даде близо 9000 евро на ало измамници, 18-годишен младеж взел парите

След получаване на парите извършителят се оттеглил. В хода на разследването е установен измамникът - 53-годишен мъж.

Парите са върнати на собственика и материалите са докладвани на прокуратурата.