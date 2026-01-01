Пожар в сухи треви и храсти е пламнал тази сутрин в землището на петричкото село Чучулигово.

Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Петрич.

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Сигналът е подаден около 8:00 часа. Огънят е обхванал площ от около 400 квадратни метра, като са горели сухи треви и храсти. Пожарът е бил в близост до пътя, но не е създал сериозни затруднения за движението.

На място е изпратен един противопожарен екип, който е потушил огъня. Не се е наложило участие на аварийно-спасителен екип. По думите на главен инспектор Тилев към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Той призовава гражданите да бъдат особено внимателни днес и утре заради очакваните високи температури и повишения риск от възникване на пожари. От РСПБЗН напомнят да не се палят отпадъци, сухи треви и стърнища и да не се изхвърлят незагасени цигари в суха растителност.