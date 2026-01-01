При проверката на Митница София са открити множество устройства и 12 920 мл течност за пушене без документи за платен акциз и произход.

646 вейп устройства задържаха митнически служители от ТД Митница София при проверка на лек автомобил и гаражна клетка на територията на София. Гаражът функционирал като нелегален склад, от който се правили доставки.

Всички намерени устройства са без акцизен бандерол, повечето с обозначение, че съдържат никотин и основно с вместимост от 20 мл. Общото количество на течността за пушене, която представлява акцизна стока, във всички намерени вейп устройства е 12 920 мл (над 12 литра).

Освен липсата на бандерол и разрешително за продажба съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, установените изделия нахвърлят и разрешения от закона обем за еднократни устройства.

За случая е уведомен разследващ митнически инспектор и е образувано досъдебно производство в Софийска районна прокуратура.

Работата по случая продължава, включително с лабораторни експертизи на различните разновидности вейпове.