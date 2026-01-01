От трети клас на началното образование до края на гимназиалния курс учениците ще изучават етика от тази учебна година, съобщават от Министерството на образованието.

Етика е философска наука за морала и ще се преподава съобразно възрастта на учениците с акцент преди всичко върху разликата между добри и лоши постъпки, какво е морал и дълг, уточняват специалистите. В учебния материал по етика се цели учениците да разберат, че носят отговорност за своите действия в обществото, пише БНР .

За учениците, които изучават история на религията предметът етика не е задължителен, защото часовете по религия включват и преподаване на етични норми. За тези, които по различни причини не изучават история на религията, например имат други вярвания, предметът етика е задължителен.

В края на всяка година ще се полага и писмен годишен изпит.

Трябва подрастващото поколение да осъзнае кои са нормите на поведение в съвременното общество, за да бъдат предпазени младите хора от неморално и антисоциално поведение, казаха преподавателите по философия.