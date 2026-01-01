Певицата Светлана Спаич, която изпълнява традиционни сръбски песни, е призната за виновна от съда в хърватския град Задар за песента „Ой, Краина, моя мила майка“, но и за недеклариран престой в Хърватия.

Спаич е била задържана след участие, а полицията е установила, че по време на шестдневния си престой в Хърватия е отседнала при приятел, но не е декларирала престоя си, което е длъжна да направи съгласно хърватския Закон за чужденците.

По време на разследването е установено още, че на 6 март 2024 г. Спаич е публикувала едноминутно видео в социалните мрежи, в което е изпълнила традиционната песен „Ой, Краина, моя мила майка“. Сръбската певица първоначално отрече вината си за нарушаване на обществения ред и спокойствие, обяснявайки, че става въпрос за песен, която принадлежи към устната традиция на културно-историческия регион на Балканите Краина и чието изпълнение е свързано с 19-и и 20-и век. Групата на Светлана Спаич е записала песента и я публикува в албум още през 2012 г.

Спаич обаче промени показанията си по време на съдебното производство и призна вината си, информира порталът Нова. „Трябваше да се информирам по-добре какво означава думата Краина за хърватския народ. Очевидно им напомня за паравоенни формирования по време на войната (в Босна и Херцеговина), а аз гледам на всичко малко по-различно. Съжалявам, че всичко се разви по този начин. Ще се погрижа за тези неща в бъдеще и обещавам да премахна това видео незабавно, за да не безпокоя повече чувствата на хърватските граждани“, каза певицата.

Тя добави, че поема отговорност, ако е наранила чувствата на хърватите.

Република Сръбска Краина е временно създадена през 1991 г. и непризната от международната общност държава в отговор на действията на хърватите за отделяне от Социалистическа федеративна република Югославия (CФРЮ), както и на желанието на сърбите в Република Хърватия да останат във югофедерацията.

Сръбска Краина съществува до 1995 г., но губи по-голямата част от територията си по време на хърватските военни операции „Светкавица“ и „Буря“ през май и август същата година, когато Хърватия постигна своята независимост.