Отменено е частичното бедствено положение в землището на село Медвен, община Котел, обявено вчера от кмета Коста Каранашев заради пожар, обхванал близо 2000 декара. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Пожарът пламна около обед. По първоначални данни той е възникнал от двете страни на път II-48 между селата Градец и Медвен. Задействана бе системата BG-ALERT.

Пожарът в Сливенско: Все още има риск от възникване на нови огнища (СНИМКИ/ВИДЕО)

В гасенето му се включиха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци. Обхванати от огъня са били сухи треви, храсти, пасища и гориста местност.

Гасенето му продължи през нощта, като пожарът бе овладян. Районът се наблюдава, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, правят се просеки.