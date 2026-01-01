Пожарът в района на сливенските села Медвен и Градец е локализиран тази нощ. Към момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията.

Пожарникари, горски служители и военнослужещи извършват обходи в района за наблюдение и контрол. Екипите ще останат на място до пълното отстраняване на последствията от пожара.

Няма пострадали сгради и опасност за населението или движението в района. Предстои да бъдат установени причините за възникването на пожара и размерът на нанесените щети.

Огромният пожар в Сливенско е локализиран, но гасенето ще продължи през цялата нощ

Продължава участието на военнослужещи и техника от българската армия в борбата с големия пожар. 21 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от Сухопътните войски втори ден полагат усилия за окончателното потушаване на пожара, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци.

Министерство на отбраната

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 7.00 часа тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев.

Министерство на отбраната

Тази сутрин от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar, който ще осъществява гасене от въздуха.

Огънят избухна в района на Медвен и Градец, като вчера все още имаше риск от възникване на нови огнища. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който беше на място, съобщи пред NOVA, че е останало едно огнище в близост до гориста местност.

В гасенето бяха включени множество екипи и техника, както и два хеликоптера „Кугър“. Заради пожара беше задействана и системата BG-ALERT.

По данни на областния управител са изгорели около 2000 декара ниска растителност и треви. Той посочи, че пожарът е тръгнал от три места, като разследването трябва да установи причините за възникването му.

Заради задимяването в района вчера част от посетителите на фестивала в Жеравна са били връщани по пътя. Към момента задимяването е значително по-слабо и е останал основно мирисът на изгоряло.

От пожарната съобщават още, че през изминалото денонощие екипите са реагирали на пет сигнала за произшествия. Ликвидирани са три пожара без преки материални щети. Пожарникарите са оказали и техническа помощ при пътен инцидент в Котел, при който няма пострадали.