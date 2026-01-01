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Петима души са в неизвестност, а осем са ранени при пожар, избухнал през нощта в сграда в малкия град Тузис в Източна Швейцария, съобщи местната полиция.

 

 

Сигналът за огъня е подаден малко след полунощ, предаде АФП.

„През нощта срещу петък в Тузис избухна голям пожар. Ресторант с жилищни помещения изгоря напълно. Петима души са в неизвестност. Четиринадесет души успяха да напуснат горящата сграда. Сред тях има осем ранени - двама тежко, двама със средни и четирима с леки наранявания“, съобщи кантоналната полиция на Граубюнден. 

БГНЕС
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