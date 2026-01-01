Петима души са в неизвестност, а осем са ранени при пожар, избухнал през нощта в сграда в малкия град Тузис в Източна Швейцария, съобщи местната полиция.
🇨🇭 SUISSE : Cinq personnes sont portées disparues et huit blessées dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Thusis. La cage d'escalier du bâtiment s'est effondré (RTS). pic.twitter.com/GYhG2xCrno— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 21, 2026
Сигналът за огъня е подаден малко след полунощ, предаде АФП.
Switzerland restaurant fire LIVE: Five people missing after huge blaze in Thusis https://t.co/Jim7MAhxAa— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 21, 2026
„През нощта срещу петък в Тузис избухна голям пожар. Ресторант с жилищни помещения изгоря напълно. Петима души са в неизвестност. Четиринадесет души успяха да напуснат горящата сграда. Сред тях има осем ранени - двама тежко, двама със средни и четирима с леки наранявания“, съобщи кантоналната полиция на Граубюнден.