Кралски кораб, превозващ потънало съкровище на стойност милиони, е открит в шотландска река, след като е лежал на дъното в продължение на близо 400 години.

„Благословението на Бърнтисланд“ потъва по време на буря, докато прекосява залива Фърт ъф Форт от Файф до Лейт като част от пътуването на крал Чарлз I за коронацията му през юли 1633 г.

На борда е имало пратка от сребро и злато на стойност около 100 000 британски лири по онова време — сума, равняваща се на около 20 милиона британски лири днес.

От 35-те пътници и членове на екипажа на кораба само двама оцеляват. Останалите се удавили, а ценният товар изчезнал безследно.

Заради дълбочината, на която се намират останките, както и силните течения и мътните води на залива Фърт ъф Форт, отдавна се смяташе, че „Благословението на Бърнтисланд“ е изгубено завинаги.

Сега обаче, благодарение на напредъка в съвременните технологии, група изследователи смята, че най-накрая е открила останките на отдавна изгубения кораб — и може би неговия ценен товар.

Експерти от проекта „Чарлз Рекс“, ръководен от организацията Burntisland Heritage, публикуваха доклад, според който останките на кораба може да са открити само на около миля от Бърнтисланд.

В доклада се посочва, че проектът „вече е локализирал това, което се смята за останките на кораба „Благословение“, и предстои да започне работа по извличането на предмети от останките“.

Трудните условия, лошата видимост и ограниченията за гмуркане във Фърт ъф Форт превърнаха търсенето на „Благословението на Бърнтисланд“ в изключително трудно начинание.

Задачата е допълнително усложнена от предположението, че корабът е бил погребан дълбоко под тинята на естуара в продължение на стотици години.

Това обаче не е отказало доброволците от Burntisland Heritage, които през последните 30 години систематично претърсват естуара, следвайки приливите и отливите.

В района са открити различни предмети, сред които керамика, кожа от обувки и закопчалки за дрехи, но нито един от тях досега не е бил окончателно идентифициран като принадлежащ на „Благословението“.

Сега, въоръжени с най-новите технологии за подводно търсене, изследователите смятат, че усилията им най-накрая могат да дадат резултат.

Докладът, озаглавен „Доклад за „Благословението на Бърнтисланд“, описва подробно използването на подводен радар за проникване в земята, усъвършенствани техники за сканиране, физическо проучване на обекта и извличане на дървен материал.

Подводният георадар използва нискочестотни звукови вълни, за да създаде изображение на слоевете под морското или речното дъно.

Технологията е позволила на изследователите да открият останки от кораб, които биха останали напълно скрити при използването на традиционни методи за търсене.

Въпреки че самоличността на кораба все още не е потвърдена, в доклада се посочва, че „пробите от ядката сега категорично сочат, че останките са на Благословението на Бърнтисланд“.

Въпреки това ще са необходими допълнителни анализи, за да се установи със сигурност какво са открили изследователите.

Екипът планира да определи възрастта на дървения материал, извлечен от останките, чрез радиовъглероден анализ. Това ще позволи да се установи приблизително кога са били отсечени дърветата, използвани за построяването на кораба.

Ако получените дати съвпаднат с периода на построяването на „Благословението на Бърнтисланд“, това би било силно доказателство за самоличността на останките.

Подобно откритие би представлявало огромен пробив в разгадаването на една отдавнашна морска мистерия.

Когато крал Чарлз I наблюдавал как „Благословението на Бърнтисланд““ потъва от палубата на собствения му кораб „Дредноут“, той бил толкова разгневен, че обвинил за бедствието магьосничество.

В Ланкашир 19 жени, обвинени в магьосничество, били арестувани и екзекутирани, след като били обвинени, че са предизвикали бурята, потопила „Благословението на Бърнтисланд“.

В действителност обаче корабът вероятно е потънал, защото е бил претоварен с огромния си товар от ценности.

Според историческите сведения пратката включвала 280 златни и сребърни сервиза за хранене, поръчани от крал Хенри VIII.

Ако корабът и товарът му бъдат възстановени, Короната ще бъде официалният им собственик, а организацията Burntisland Heritage ще има статут на „спасител, който ги владее“.

Това ще даде на организацията законното право да защитава мястото на останките от други спасители, както и право на значително възнаграждение от Короната за извършените спасителни дейности.

Съобщава се, че представители на Burntisland Heritage и Burntisland Harbour Access Trust са се срещнали с висши служители на Общинския съвет на Файф, Crown Estate Scotland и шотландското правителство, за да обсъдят находката.

Те са предложили, ако корабът и товарът му бъдат открити и извадени, те да бъдат изложени в предложен нов музей в Бърнтисланд.