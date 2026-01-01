Полските власти задържаха 23-годишен мъж, по обвинение, че е призовавал за убийството на високопоставени полски политици, съобщи днес полското Централно бюро за борба с киберпрестъпността, предаде Ройтерс.

Полицаи са открили публикация в онлайн платформа, в която се призовава за „отстраняването“ на няколко души и се предлага организирането на покушение срещу водещи политици, съобщиха от бюрото. Публикацията е била в група, посветена на огнестрелните оръжия.

„Прокуратурата повдигна на мъжа обвинения за действия, насочени към създаване на условия за извършване на деяние, пряко насочено към извършване на геноцид, за подготовка на престъпления срещу мира, човечеството и военни престъпления, както и за публично подстрекаване към извършване на престъпление“, се казва в изявлението.

Властите не уточниха кои политици са били набелязани. Прокурорът Мариуш Борон обаче заяви пред журналисти, че авторът на публикация в Телеграм е „подготвял терористична атака срещу водещи политици“, като предполагаемите мишени са били представители на двете най-големи политически партии в Полша.

Заподозреният е жител на източното Люблинско воеводство. Съдът постанови той да остане в ареста за 30 дни и може да получи до 20 години затвор.