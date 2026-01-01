"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 21 юли - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „8-ми декември“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Климент Охридски“, ул. „Проф. Николай Генчев“ и ул. „8-ми декември“.
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „8-ми декември“, пред бензиностанция OMB.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.