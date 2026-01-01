"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 юли - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „8-ми декември“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Климент Охридски“, ул. „Проф. Николай Генчев“ и ул. „8-ми декември“.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „8-ми декември“, пред бензиностанция OMB.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.