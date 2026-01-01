Вътрешният министър Иван Демерджиев каза пред журналисти, че от понеделник лично главният секретар организира дейностите по издирване на 11-годишната Наталия от Варненско.

Мъжът, с когото е издирваната 11-годишна Наталия, се е грижил за нея 7 години

"Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим силите на действията, така и да създадем по-добра организация, подхождаме с максимална сериозност по този случай", каза още той и допълни, че има забележки към организацията в първите часове.

Издирването на 11-годишната Наталия: Според близките тя е без багаж, резервни дрехи и най-вероятно е подложена на манипулация

По думите му в издирването вече са включени допълнителни полицейски сили и доброволци, като се претърсват труднодостъпни гористи райони. "Има допълнителни полицейски сили, претърсват се гористи местности, данните са, че човекът, отвлякъл детето, всъщност обитава тези местности и добре ги познава", обясни вътрешният министър. По думите му постоянно има най-различна информация, няма данни да са напуснали страната.

„Това, което по-скоро ме тревожи, е, че и назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна. След като намерим детето и разрешим случая, ще направим необходимото да няма предпоставки това да се повтори“, каза още Демерджиев.

Припомняме, че мащабната акция по издирването започна след изчезването на детето на 30 юни от село Константиново. По данни на разследването, след заплаха спрямо майката, момичето е напуснало дома си заедно с бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов.

В първите дни след изчезването са постъпили данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, който е бил претърсван с дронове и термокамери, но информацията не е потвърдена. Впоследствие периметърът на издирването е разширен.