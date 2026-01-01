Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило" след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Съединените щати нанесоха удари по над 80 цели в Иран, след като Техеран атакува три търговски кораба в Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM). По информация на американските военни операцията е била „наказателен“ отговор на нападенията срещу корабите.

Според изявлението на CENTCOM на 7 юли американските сили са извършили нова серия от високоточни удари срещу ирански военни обекти. Сред поразените цели са системи за противовъздушна отбрана, командни и контролни центрове, крайбрежни радарни станции, противокорабни ракетни комплекси, както и над 60 малки плавателни съда на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

От американското командване определиха действията на Иран като „неоправдана и опасна агресия“ и заявиха, че те представляват „явно нарушение на прекратяването на огъня“.

Пред CNN американски служител заяви, че операцията представлява „наказание“ и предупреди, че ударите може да продължат. Друг представител на администрацията уточни, че целите са включвали системи за противовъздушна отбрана, средства за брегово наблюдение, позиции за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове, както и пристанищна инфраструктура.

Три атакувани танкера

САЩ идентифицираха трите нападнати плавателни съда като:

M/T Al Rekayyat (под флага на Маршаловите острови);

M/T Wedyan (под флага на Саудитска Арабия);

M/T Cyprus Prosperity (под флага на Либерия).

Според британския Център за морски търговски операции един от танкерите е бил ударен край бреговете на Оман и се е запалил. Другите два са получили повреди, но са продължили плаването си. По първоначални данни няма пострадали.

Иранската държавна телевизия съобщи, че е атакуван танкер за втечнен природен газ, след като не е изпълнил отправени предупреждения, без обаче официално да поеме отговорност за нападението.

Ответни действия на Иран

След американските удари Иран е предприел ответни атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт, твърди Корпусът на гвардейците на ислямската революция.

В сряда сутринта в Бахрейн, където е базиран Пети флот на Военноморските сили на САЩ, както и в Кувейт, беше обявена ракетна тревога. По-късно Бахрейн задейства системата за предупреждение за втори път.

От иранското външно министерство обвиниха Вашингтон, че е нарушил действащите договорености между двете страни, като определиха действията му като доказателство за „недобросъвестност“ и заявиха, че Иран ще предприеме „всякакви необходими мерки“, за да защити интересите си.

Напрежението в Ормузкия проток

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ. През него преминава значителна част от глобалния износ на енергийни суровини, което превръща всяка ескалация в района в сериозен риск за международните пазари.

Новите атаки срещу търговски кораби засилват опасенията за сигурността на корабоплаването и могат да доведат до нови сътресения в доставките на енергийни ресурси.

Крехкото примирие между САЩ и Иран, постигнато след седмици на военна ескалация, изглежда е на път да се разпадне. Напрежението отново се изостри, след като Вашингтон обвини Техеран в атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и отговори с мащабни въздушни удари по десетки ирански военни цели.

Особено чувствителна остава ситуацията в Ормузкия проток – тесният морски проход между Персийския и Оманския залив, през който преминава приблизително една пета от световната морска търговия с петрол. Всяко нападение срещу търговски кораби или заплаха за корабоплаването в района предизвиква опасения от по-широка регионална ескалация и сътресения на енергийните пазари.

Настоящите американски удари, определени от Вашингтон като ответна мярка срещу атаките срещу търговски кораби, са най-сериозната ескалация след обявяването на примирието и поставят под въпрос перспективите за възобновяване на дипломатическия диалог между двете страни.